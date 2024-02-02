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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Kahraman, gazetecilerle bir araya geldi

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, bordo-mavili kulübün gücünün birlikte saklı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:22
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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Kahraman, gazetecilerle bir araya geldi
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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, bordo-mavili kulübün gücünün birlikte saklı olduğunu söyledi.

        Kahraman, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik yaptığını ve bu göreve hazır olduğunu belirterek, "Tüzüğümüz gereği Divan Kurulu olarak yapabileceğimiz çalışmaları yönetim kuruluna sunabilmekteyiz. Amacımız daha aktif bir Divan Kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymaktır." dedi.

        Göreve seçilmeleri halinde yönetim kuruluna sunacakları projeler hakkında da bilgi veren Kahraman, "Kulübümüzün gücü, birliğimizde saklıdır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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