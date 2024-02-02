Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Kahraman, gazetecilerle bir araya geldi
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, bordo-mavili kulübün gücünün birlikte saklı olduğunu söyledi.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, bordo-mavili kulübün gücünün birlikte saklı olduğunu söyledi.
Kahraman, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik yaptığını ve bu göreve hazır olduğunu belirterek, "Tüzüğümüz gereği Divan Kurulu olarak yapabileceğimiz çalışmaları yönetim kuruluna sunabilmekteyiz. Amacımız daha aktif bir Divan Kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymaktır." dedi.
Göreve seçilmeleri halinde yönetim kuruluna sunacakları projeler hakkında da bilgi veren Kahraman, "Kulübümüzün gücü, birliğimizde saklıdır." ifadesini kullandı.
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