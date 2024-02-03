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        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı rakibi karşısında hiç mağlubiyet yaşamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:24
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı rakibi karşısında hiç mağlubiyet yaşamadı.

        Bordo-mavili takım, ikinci dönem takımın başına getirdiği Avcı idaresinde, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        - Avcı ile üç büyük rakiplere karşı maçlar

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 16 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.

        - Bu sezonki büyük maçlar

        Trabzonspor, bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıkacak.

        Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup oldu.

        - Maçlar ve sonuçlar

        Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Maç Sonuç
        2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
        2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
        2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
        2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
        2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
        2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
        2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
        2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
        2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
        2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
        2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
        2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3
        2023-2024 Trabzonspor-Galatasaray 1-5

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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