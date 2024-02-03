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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı:
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

        Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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