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        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:54
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        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

        Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, kadroya dahil edildi.

        Kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Engin Poyraz Efe Yıldırım.

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