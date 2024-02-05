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        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki

        Trabzonspor Kulübü, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikli paylaşımla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 00:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:31
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        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki
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        Trabzonspor Kulübü, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikli paylaşımla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.

        Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz. " ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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