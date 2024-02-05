KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) çatısı altında inşa edilen Çocuk Hastanesi, 228 yataklı hizmet verecek.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, KTÜ'nün 5 bin 675 personel ve 31 bini aşkın öğrencisi olduğunu bildirdi.

Yerli ve milli üretimi önemsediklerini vurgulayan Çuvalcı, "Bu konuda gerek akademisyenlerimiz gerekse öğrencilerimizle ülkemizde sürdürülen yerli ve milli üretim seferberliğine destek olmaya çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin proje çalışmalarını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, öğrencileri proje yapma, hazırlama ve üretim kültürü kazanmaları yönünde teşvik ettiklerini vurgulayarak, bu anlamda verilen desteklere dikkati çekti.

Trabzon Havalimanı'nın yeni pist projesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Çuvalcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle dış hatlar terminali yetersiz kalıyor. Yeni bir havaalanı yapılması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projesi kapsamında, mevcut havaalanına paralel bir şekilde denize dolgu yapılacak. Projenin uzantısının KTÜ Sahil Tesislerine doğru gelecek. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu beyefendiyle görüştüğümüzde bizleri, projenin başında münazara etmeye davet etti. Projeyle ilgili KTÜ Sahil Tesisleri'nin zarar görmeyecek şekilde tasarlanabileceği noktasında görüşlerini bildirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu konuda duyarlılar. İnşallah KTÜ Sahil Tesisleri bu çalışmadan olumsuz anlamda etkilenmeyecek."

- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

KTÜ bünyesinde hizmet verecek Çocuk Hastanesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk Hastanesi önem verdiğimiz projelerimizden. Daha önceki yönetim tarafından ihale edildi. Şu anda yüzde 85 oranında bitme durumu söz konusu. Bu yıl bitirmeyi planlıyoruz. Bütçemiz de var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz."

Çuvalcı, müteahhit tarafında zaman zaman işlerin aksayabildiğini de belirterek, "Tabii büyük bir yatırım. Hastane 228 yataklı olacak. Seneye açmayı düşünüyoruz. " diye görüş bildirdi.

Öğrenciler için "Girişim Evi" ve Mühendislik Fakültesi'nin önüne Milli Muharip Uçağı Kaan'ın prototipini kurmak istediğini de aktaran Çuvalcı, KTÜ'nün önemi, kart otomasyonu sistemi ile kuruluş yıldönümü etkinleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.