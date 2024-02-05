Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        40 günlük Gürcü bebeğin gözündeki tümör Trabzon'da başarıyla alındı

        Gürcistan'da doğan 40 günlük bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla gözünün arkasındaki tümörden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        40 günlük Gürcü bebeğin gözündeki tümör Trabzon'da başarıyla alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gürcistan'da doğan 40 günlük bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla gözünün arkasındaki tümörden kurtuldu.

        KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Batum kentinde doğduktan 15 gün sonra gözü şişen Data Merkuladze'nin gözünün arkasında tümör tespit edildi. Bunun üzerine ailesinin KTÜ Farabi Hastanesi'ne getirdiği Data'nın, nöroblastom (sıklıkla erken çocukluk çağında görülen ve sempatik sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu tümör) ön tanısıyla yatışı yapıldı.

        Bu hastalık karında da kitleye neden olabildiği için bebeğe Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) çekildi. Batın bölgesi temiz çıkan bebeğin göz arkasında, gözü dışarı doğru iten, kemiği tutup eriten ve göz sinirlerine bası yapan kitle, KTÜ Farabi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yazar liderliğindeki ekip tarafından ameliyatla alındı.

        Ameliyat sonrası gözün basısı rahatlayan Data'nın gözü normal şekline kavuştu.

        Medikal Onkoloji Bölümü'ne sevk edilerek tamamlayıcı tedavi için takibi başlatılan bebek, toplamda 8 günlük sürecin ardından taburcu edildi.

        - "En kısa sürede müdahale ederek ameliyatı gerçekleştirdik"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yazar, nöroblastomların genelde yenidoğanlarda sinir hücrelerinde geliştiğini belirterek, "Birden fazla yerde bulunduğunda çok ölümcül olabilirken tek bir yerde olup çıkartıldığında kalan kısmı da küçülebiliyor. Bu tümörün en tipik belirtisi, yenidoğanlarda göz çevresinde herhangi bir travma olmadan morluk ve şişkinlik görülmesidir." ifadesini kullandı.

        Bebeğin hastaneye başvurduğunda 40 günlük olduğuna dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti:

        "Hastanemize başvurduğunda 40 günlük olan hastamızda da göz dışarıya doğru anormal derecede itilmişti. Bu tümörlerde müdahale süresi çok önemlidir. Teşhis konur konmaz hasta ameliyat edilmelidir. Bu durum ülkemizde detaylı ultrasonlarla anne karnındayken bile tespit edilebiliyor. Bu vesileyle hızlı müdahale mümkün oluyor. Biz de hastanemizde en kısa sürede müdahale ederek ameliyatı gerçekleştirdik."

        Baba Tengiz Merkuladze de Batum'da şişliğin sebebinin tümör olduğu ortaya çıkınca zaman kaybetmeden Trabzon'a geldiklerini kaydederek, "Doktorlarımız ameliyat olması gerektiğini söylediklerinde kabul ettik ve şu anda bebeğimizin gözü yerine geldi. Çok mutluyuz. Hastanede çalışan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den ocak ayında 133,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den ocak ayında 133,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor
        KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor
        Trabzonspor´da yüzler gülmüyor
        Trabzonspor´da yüzler gülmüyor
        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti
        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti
        Trabzon'da 'sağlık turizmi' etkisi; 3 yılda 135 bin turist şifa buldu
        Trabzon'da 'sağlık turizmi' etkisi; 3 yılda 135 bin turist şifa buldu
        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki
        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki