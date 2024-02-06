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        Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başlangıç yapan Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yararlanamadığı golcü oyuncusu Paul Onuachu'yu arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:15
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        Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başlangıç yapan Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yararlanamadığı golcü oyuncusu Paul Onuachu'yu arıyor.

        Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen Onuachu, attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Nijeryalı santrfor, forma giydiği 15 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

        Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 37 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncun gol attığı maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

        Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yararlanamadığı oyuncusunun yokluğunda 5 karşılaşmada ise 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan elde edebildi.

        - Onuachu'nun gol attığı maçlar

        Takıma geç transfer edilmesinden dolayı ligin 5. haftasında 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Onuachu, ilk maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Trabzonspor, daha sonra Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) yenerken, Atakaş Hatayspor'a dış sahada 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

        - Onuachu'nun forma giymediği ikinci yarıdaki maçlar

        En son Yılport Samsunspor ile oynanan ve bordo-mavili takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren erteleme karşılaşmasında görev yapan Onuachu, bu maçın ardından milli takım kampına davet edildi.

        Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncusundan yoksun olarak daha sonra çıktığı ikinci yarıdaki maçlarda Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tek puanını elde etti. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, evinde Kasımpaşa'ya 3-2, İstanbul'da da Beşiktaş'a 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.

        Onuachu'nun geç transferi nedeniyle bu oyuncunun oynamadığı ilk 4 haftada ise bordo-mavililer 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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