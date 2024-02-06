Trabzon'da "Afet Yönetimi Bakış Açısıyla 6 Şubat Depremleri" paneli düzenlendi

Trabzon Üniversitesince 6 Şubat depremlerinin birinci yılında "Afet Yönetimi Bakış Açısıyla 6 Şubat Depremleri" konulu panel ve anma etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem farkındalığı oluşturmak için Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Aziz Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları öncesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Kurukız Kur'an-ı Kerim okudu.

Vali Yıldırım, yaptığı konuşmada, depremlerin toplumlar üzerinde derin izler bırakan afetlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Depremden korunmayı afet yönetimi açısından değerlendirmek çok önemli. Kaybettiğimiz insanlarımızı özlem ve acı ile anarken gelecekte tekrar aynı acıları yaşamamak için bize düşen görevleri hatırlatması açısından bu programlar yararlı olacaktır." dedi.

Türk milletinin birlik ve dayanışma duyguları çok güçlü bir toplum olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Duygusal davranış biçimlerine sahibiz. Ancak bu olumlu hasletimiz yanında rasyonellik yanımız zayıf. Gelecekteki felaketlerin verebileceği zararları gidermeye veya asgariye indirmeye yönelik tedbirler yönünden sağlıklı bir sentez yapmak durumundayız. Bundan sonraki muhtemel kayıpları önleyecek, en azından azaltarak hafifletebilecektir. Alanında uzman hocalarımızın bu gibi panellerde gelecekteki felaketlere bizi daha güçlü hazırlayacağına inanıyoruz. Sayın Rektörümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milletimize afetsiz günler diliyorum."

Rektör Aşıkkutlu ise deprem felaketinde önceki dönem mezunlarından 3 , mevcut öğrencilerinden 3 olmak üzere 6 öğrencilerini yitirdiklerini belirterek, uzaya adım atıldığı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni depremlerde acı kayıplar yaşamak istemediklerini söyledi.

Alınması gereken tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Aşıkkutlu, "Günümüzde çevre ve iklim şartlarındaki belirgin değişimler sebebiyle tüm dünya depremler ve doğal afetlerle yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Ülke olarak kendimizi bunun dışında tutamayız, alınması gereken tedbirleri ihmal edemeyiz. Gayretsiz niyet, tevekkül değil samimiyetsizliktir. Her türlü felakete karşı eğitim, teknik, yasal ve yapısal önlem ile sürekli sosyal hassasiyet içinde hep birlikte, bilinçle hareket etmeye mecburuz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından "Depremlere hazırlık, bireysel ve toplumsal stratejiler" ve "Deprem sonrası travmatik yas ve baş etme stratejileri" hakkında öğretim üyeleri sunum gerçekleştirdi.

Program, panele katılarak katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.