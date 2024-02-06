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        Trabzon Valisi Yıldırım, "6 Şubat: Neler Öğrendik" panelinde konuştu:

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yıkıcı depremlerin, devlet ve toplumu afetler konusunda her an hazırlıklı olunması gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze getirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:10
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        Trabzon Valisi Yıldırım, "6 Şubat: Neler Öğrendik" panelinde konuştu:
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yıkıcı depremlerin, devlet ve toplumu afetler konusunda her an hazırlıklı olunması gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze getirdiğini söyledi.

        Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat: Neler Öğrendik" konulu panelde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Depremin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlu etkisinin gelecek yıllarda toplumda daha çok hissedileceğini belirten Yıldırım, "Bu yıkıcı depremler bizleri devlet ve toplum olarak afetler konusunda her an hazırlıklı olmamız gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze getirmiştir. 11 ilimizde ağır yıkıma, on binlerce vatandaşımızın kaybına neden olan depremler, afet yönetiminin önemini bir kere daha ortaya koymuş oldu." dedi.

        Yıldırım, muhtemel afetler konusunda sürekli bir teyakkuz halinde olunması gerektiğinin önemine dikkati çekerek, haberleşmeden ulaşıma, arama kurtarma faaliyetlerinden diğer işlerin koordinasyonuna kadar afet yönetimi konusunda sürekli yenilenmek ve gelişmek gerektiğini vurguladı.

        Panelin önemine de işaret eden Yıldırım, "Panel genel olarak afetler, özel olarak depremler konusunda çok önemli tespit ve çözüm önerilerini bizlere sunacaktır. Bu tespit ve çözüm önerileri inanıyorum ki bizlere afet yönetimi konusunda rehber olacak, ışık tutacaktır. " diye konuştu.

        Panelin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, katılımcıların Miraç Kandili'ni de kutlayarak sözlerini tamamladı.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise bir daha böyle afetler yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Depremde bir babanın beton yığınları arasında vefat eden kızının elini tuttuğu anları unutamadığını dile getiren Çuvalcı, şunları kaydetti:

        "Depremden 11 ilde, 14 milyon kişi etkilendi. 35 bin bina yıkıldı, 300 bin bina da ağır hasarlı. Maddi yıkımdan önce insan kaybı çok önemli. 53 bin şehidimiz var, az değil. Bizim de 7 öğrencimiz rahmetli oldu, 20 yaşında gençler. Biri hatta Suriyeli, yabancı öğrencimizdi. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum."

        KTÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Beyazlı'nın yönettiği panelde, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Adanur, KTÜ Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Karadayı, KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın ve şehir plancısı Berna Kara, sunum yaptı.

        Katılımcılar, "Hatay-Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı" proje sergisini de gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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