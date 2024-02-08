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        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü

        Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon seferini yapan uçağın pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:00
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        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü
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        Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon seferini yapan uçağın pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

        Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı.

        Sanık Bayraktar'ın avukatı Salim Baki, kaza neticesinde uçakta bulunan yolcuların yaralanmasına dair delil bulunmadığını belirterek, müştekilerin amacının tazminat talebi olduğunu öne sürdü.

        Havalimanlarında pist kenarlarında 90 metre mesafe bulunması gerektiğini ancak Trabzon Havalimanı'nda ise bu mesafenin 53 metre olarak ölçüldüğünü savunan Baki, bu şartlar gerçekleşseydi kazanın gerçekleşemeyeceğini iddia etti.

        Mesafenin başlangıçta 90 metre olsa bile zamanla aşınma nedeniyle 53 metreye düştüğünü aktaran Baki, ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulmasını talep ederek, müvekkilinin beraatini istedi.

        Sanık Yavuz'un avukatı Hasan Özköse ise iniş gerçekleştikten sonra birinci pilotun 'Kontrol bende.' demesi gerekirken söylemediğini ama müvekkilinin söylenmediği halde birinci pilotun kontrolü aldığını fark edince kumandayı bıraktığını ileri sürdü.

        Uçağın sağ motor arızası sonucu oluşan asimetrik güç sebebiyle denize doğru ivmelendiğini ve kazanın meydana geldiğini ifade eden Özköse, "O anda kaptan pilot kumandayı tutsaydı bu şekilde kaza gerçekleşmezdi." dedi.

        Özköse, kaza sonrasında tüm yolculara noter huzurunda 5 bin 253 dolara tekabül eden bir ödeme yapıldığını kaydederek, kaza sonrası uçağın hidrolik sıvısı ve itfaiye köpüğünün içeri dolmasının uçağın zeminini kayganlaştığını, yolcuların kaygan zeminden dolayı düşerek yaralandığını ve kendi hatalarından yaralandıklarını savundu.

        Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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