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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maça hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:38
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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maça hazır.

        Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor'un Papara Park'ta saat 17.00'de karşılaşacağı müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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