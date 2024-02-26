Trabzon'daki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti

Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobilin Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Onur Koçal, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

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