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        Trabzon'daki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:02
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        Trabzon'daki trafik kazasında yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobilin Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Onur Koçal, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan 2'si taburcu edildi, 3'ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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