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        Trabzon'da TTSO üyelerine eğitim verildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen programda oda üyesi firma temsilcilerine "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:36
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        Trabzon'da TTSO üyelerine eğitim verildi
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen programda oda üyesi firma temsilcilerine "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Eğitimi" verildi.

        TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması eğitiminin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımları temsil ettiğini belirtti.

        Çelebi, bu politikaların, AB'nin 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi gibi temel hedefleri içerdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu eğitim firmalarımıza AB pazarında rekabet avantajı sağlar, uzun vadeli maliyet tasarrufları elde etmelerine olanak tanır ve yeşil finansman ile yatırım fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırır. Bu uyum, aynı zamanda karbon vergisi gibi mali yükümlülükleri azaltmaya yardımcı olur, enerji verimliliğini artırır ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi teşvik ederek yeni pazar fırsatlarını açığa çıkarır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda firmalarımız için yararlı bir eğitim olduğunu belirtebiliriz."

        Eskişehir Sanayi Odası danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından verilen eğitim 2 gün sürdü.

        Eğitim sonunda Çelebi, Prof. Dr. Türe ve emeği geçenlere plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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