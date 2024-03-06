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        Türk çayının iki aylık ihracatı 6 milyon doları aştı

        Türkiye'den bu yılın ocak-şubat döneminde yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 6 milyon 63 bin 44 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:25
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        Türk çayının iki aylık ihracatı 6 milyon doları aştı
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        Türkiye'den bu yılın ocak-şubat döneminde yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 6 milyon 63 bin 44 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'den 85 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

        Bu yılın ocak-şubat döneminde yurt dışına 1347 ton çay satılarak 6 milyon 63 bin 44 dolar gelir sağlandığını belirten Turgut, "Geçen yılın aynı döneminde ise 661 tonluk çay dış satımından 3 milyon 274 bin 872 dolar kazanç sağlanmıştı. Ülkeden böylece yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 104, değerde ise yüzde 85 arttı." dedi.

        Turgut, Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'ın en fazla çay ihraç edilen 3 ülke olduğunu, bu dönemde Belçika'ya 2 milyon 825 bin 932, ABD'ye 637 bin 645 ve Birleşik Krallık'a da 501 bin 389 dolarlık çay satıldığını ifade etti.

        Söz konusu dönemde Moritanya, Japonya, Liberya, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Suriye, Şili, Mısır, Hong Kong, Singapur, Burundi, Gambiya, Venezuela, Küba, Cibuti, Brezilya, Dubai, Angola ve Kamboçya'ya da çay satıldığına işaret eden Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinilirliğinin artması ile gelecek dönemde bu durumun ihracata çok daha olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

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