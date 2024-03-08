Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

"Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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