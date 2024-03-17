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        Zorluoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:57
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        Zorluoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

        Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Türk milletinin inancının, iradesinin, azminin ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan Çanakkale Savaşı, sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Zorluoğlu, bu zaferin, milletin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekun canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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