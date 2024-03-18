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        Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe maçı paylaşımı

        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta faul beklentilerini içeren bir video paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:26 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:26
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        Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe maçı paylaşımı
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        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta faul beklentilerini içeren bir video paylaşımında bulundu.

        Bordo-mavili kulübün, sosyal paylaşım sitesi X'de yer verdiği videoda, dün Fenerbahçe ile oynanan maçtaki bazı pozisyonlara yer verildi.

        İkili mücadeleler ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in de yer aldığı video, "Siz unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz" başlığı ile paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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