Trabzonspor'da Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin basın toplantısı yapıldı

Trabzonspor Kulübünde, Fenerbahçe ile yapılan maçlarda yaşanan olaylara yönelik geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenirken kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler, bunu net olarak söyleyeyim." dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu tarafından, bir otelde siyasi parti, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantı düzenlendi.

Ören, rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarının da objektif bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Her ne kadar sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri, bu sürecin yaşanmasında belirleyici olmuştur. Özellikle belirtmek isteriz ki müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada, gerekse sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, büyük çoğunluğu iftira mahiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Her fırsatta Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını bir görev bilen bu kişilerin, suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili zaten kulübümüzün hukuk birimi gerekli işlemleri yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Ben özellikle ilk başta maça gitmek istiyorum. Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için özellikle Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir seviye dahilinde tuttuk. Buna tabii Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu, bunu da söylemem gerekiyor. İlk maçımızla başlayan güzel süreç ve maç sonu açıklamalarımda da söylemiştim, Fenerbahçe yönetim kurulu gerçekten bizi çok güzel misafir etti ve biz de aynı şekilde kendilerini Trabzon'da misafir edeceğimizi o gün de söylemiştim. O gün de bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları VAR'da oturan eski hakem tarafından açık bir şekilde çalınmaya kalkışılmıştı. Bir maçın sonucu bir takımdan alınıp, diğer takıma verilmesi için adam elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Ama 'Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını' söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin, hakkımızı yiyen her hakemin bunu gözümüzün içine bakarak VAR'ın karşısında bu işleri yapan herkesin sonu aynı şekilde olacaktır. Bunu buradan tekrar söylüyorum."

Doğan, Trabzonspor camiasının tek yumruk olduğunu kaydederek, "Trabzonspor camiası, içerde belki biraz birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımız zaman her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden iş adamına, sanayicisinden tüccarına her Trabzonlu, Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunmak için her şeyi yapacaktır, bunun asla unutulmaması lazım." şeklinde konuştu.

- "Trabzonspor Anadolu'nun savunucusudur"

Ligin iki takım üzerine kurulu olduğunu savunan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: