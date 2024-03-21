Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle büyüttüğü işletmesinde 22 kişi istihdam ediyor

ENES SANSAR - Trabzon'da çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 13 yıl önce pastane açan Sevgi Uzuncan, ​​​​​​​Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile işletme sayısını üçe çıkartarak 19'u kadın 22 kişiye iş imkanı sağladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 55 yaşındaki Uzuncan, geçmiş yıllarda tekstil ve hediyelik eşya dükkanı gibi iş girişimlerinde bulunduktan sonra pastane açmaya karar verdi.

Ortahisar ilçesinin Erdoğdu Mahallesi'nde açtığı işletmede ilk başlarda 2 kişi ile imalat yapan Uzuncan, KOSGEB desteklerinden de faydalanarak işini büyüttü.

Ürünlerin tamamında tereyağı kullandıkları için daha çok tercih edildiğini belirten Uzuncan, "En önemli ürünümüz su böreğimiz, en çok su böreği satıyoruz. Annelerimizin yaptığı eski tarzda, Trabzon peyniri ve tereyağıyla yapıyoruz." dedi.

Ürünlerinin beğenilmesiyle şehrin çeşitli noktalarında iki iş yeri daha açan Uzuncan, Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ederek "Katmer Börekçim" markasının isim hakkını da aldı.

Kaliteli malzeme kullanmaya özen gösterdiklerini anlatan Uzuncan, kaliteden memnun kalanların kendilerini tercih ettiğini dile getirdi.

Uzuncan, kadınların iş hayatında olması gerektiğinin altını çizerek, "Hedefi belirlemek gerekiyor ama bazen hedef kendi kendine oluşuyor. Çok fazla kendimi yormadan çok çalışıyorum. Başarının en büyük öyküsü çalışmak. Düzenli, disiplinli olmadan bu iş yürümez. Kadınlara tavsiyem çalışkan olsunlar, ne olursa olsun yılmamak istikrarlı çalışmak çok önemli." dedi.

- "Hep güzel şeyler diyorlar, ben daha kötü geri dönüş duymadım"