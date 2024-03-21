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        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını protesto etti

        Trabzon'da bir grup avukat, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasını, Trabzon Adalet Sarayı'nın önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:20
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        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını protesto etti
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        Trabzon'da bir grup avukat, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasını, Trabzon Adalet Sarayı'nın önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

        Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın Keleş'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 avukat, Trabzon Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

        İki avukat, Adalet Sarayı'nın giriş bölümüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

        Açıklama yapmayan avukatlar, taraftarların tutuklanmasını bir süre alkışla protesto ederek olay yerinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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