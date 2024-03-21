Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını protesto etti

Açıklama yapmayan avukatlar, taraftarların tutuklanmasını bir süre alkışla protesto ederek olay yerinden ayrıldı.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın Keleş'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 avukat, Trabzon Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Trabzon'da bir grup avukat, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasını, Trabzon Adalet Sarayı'nın önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

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