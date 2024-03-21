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        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü

        Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:18
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        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
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        Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Of-Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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