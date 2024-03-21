Of'ta Nevruz Bayramı kutlandı
Trabzon'un Of ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Trabzon'un Of ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenciler günün önemini belirten konuşmalar yaptı, şiir okudu.
Halat çekme, yumurta taşıma gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlik, nevruz ateşinin üzerinden atlanması ile sona erdi.
Etkinliğe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu da katıldı.
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