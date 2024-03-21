Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Trabzon'un Of ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenciler günün önemini belirten konuşmalar yaptı, şiir okudu.

        Halat çekme, yumurta taşıma gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlik, nevruz ateşinin üzerinden atlanması ile sona erdi.

        Etkinliğe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük
        Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük
        TKDK Trabzon Koordinatörü Aydoğdu'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
        TKDK Trabzon Koordinatörü Aydoğdu'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
        Trabzon'da müzecilik deneyimlerinin paylaşıldığı panel düzenlendi
        Trabzon'da müzecilik deneyimlerinin paylaşıldığı panel düzenlendi
        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını prote...
        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını prote...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu:
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu: