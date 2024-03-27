Trabzon'un 2 aylık ihracatı 211,8 milyon dolar oldu

Trabzon'dan ocak-şubat döneminde yapılan ihracat 211 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, kentten yılın 2 ayında 98 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan 211 milyon 846 bin dolar kazanç sağlandığını dile getiren Kalyoncu, "Trabzon'dan en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya olurken, yüzde yüz üzerinde ihracat artışı sağlanan ülkeler ise Peru, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Japonya, Avustralya ve Malezya oldu." dedi.