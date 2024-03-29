Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, akademi antrenörleri ile bir araya geldi:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde görevli antrenörlere sunum yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avcı'nın akademi direktörü İlker Erdem ve antrenörlerle bir araya geldiği belirtildi.

Savunma ve hücum konularına ilişkin antrenörlere sunum yapan Avcı, çalıştığı kulüplerde akademi organizasyonlarının sağlıklı şekilde oluşmasına önem verdiğini ifade etti.

Avcı, geçmişten bugüne bakıldığında Trabzonspor'un kültüründe oyuncu yetiştirmenin olduğuna işaret ederek, "Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.