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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, akademi antrenörleri ile bir araya geldi:

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde görevli antrenörlere sunum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:22
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, akademi antrenörleri ile bir araya geldi:
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde görevli antrenörlere sunum yaptı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avcı'nın akademi direktörü İlker Erdem ve antrenörlerle bir araya geldiği belirtildi.

        Savunma ve hücum konularına ilişkin antrenörlere sunum yapan Avcı, çalıştığı kulüplerde akademi organizasyonlarının sağlıklı şekilde oluşmasına önem verdiğini ifade etti.

        Avcı, geçmişten bugüne bakıldığında Trabzonspor'un kültüründe oyuncu yetiştirmenin olduğuna işaret ederek, "Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Double Pass bu amaçla çalışmalarını sürdürüyor. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "A takıma çıkacak oyuncularımızın yukarıda yapılacak çalışmalara karşılık verebilmesi için sizlerin de bizim maçlara nasıl hazırlandığımızı, savunmada ve hücumda neler yaptığımızı ve analizlerde neleri kullanmamız gerektiğini bilmenizi istedik. Bizimle aynı zamanda, yan sahada çalışmalarını sürdüren 19 yaş altı takımımızdaki gelişimi takip ediyoruz. Mesafe kat ediyorlar. Gelen oyuncular organizasyonun içerisinde gerekliliklere cevap vermeye çalışıyor. Önümüzdeki sezon hedeflerimiz arasında altyapı antrenörlerimizi belli aralıklarla bünyemize alıp kendileriyle daha fazla çalışmak var. Bu uzun süredir benim aklımda olan bir çalışmaydı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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