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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:37
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        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana pas çalışması ile başladı.

        Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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