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        Trabzonspor'dan 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle TFF'ye tepki:

        Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:17
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        Trabzonspor'dan 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle TFF'ye tepki:
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        Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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