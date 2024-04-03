Trabzonspor'dan TFF'ye tepki sürüyor

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) verilen cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Saral, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor'u değil, koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibarıyla artık tanımlamakta zorlandığımız bir yere evrildi." ifadesini kullandı.

"TFF tarafından açıklanan cezalar ne kurala, ne akla, ne de ahlaka sığmaz bir halde." değerlendirmesinde bulunan Saral, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı Büyükekşi ve A Takımı, bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur. Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na, ne liyakatsiz ekibine, ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun başından beri devam ettirdiği tiyatroda bugün yeni bir perde açmıştır."