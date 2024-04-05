Doğu Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde 414,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-mart döneminde 414 milyon 660 bin 924 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk üç ayında Trabzon'dan 319 milyon 994 bin 603 dolar, Rize'den 60 milyon 833 bin 578 dolar, Artvin'den 21 milyon 355 bin 593 dolar ve Gümüşhane'den 12 milyon 477 bin 150 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Rize'den gerçekleştirilen ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttığını vurgulayan Kalyoncu, Artvin ihracatında yüzde 29, Gümüşhane ihracatında yüzde 12, Trabzon ihracatında ise yüzde 2 artış görüldüğünü kaydetti.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 199 milyon 623 bin 486 dolarla fındığın geldiğine işaret ederek ikinci sırada 50 milyon 680 bin 902 dolarla yaş meyve ve sebze, üçüncü sırada 51 milyon 948 bin 715 dolarla su ürünleri ve mamulleri, dördüncü sırada 49 milyon 664 bin 465 dolarla maden ve metaller, beşinci sırada ise 9 milyon 460 bin 326 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi ürünlerinin geldiğini aktardı.

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Çin olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 20, Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatımızda yüzde 16, Çin'e gerçekleştirilen ihracatımızda ise yüzde 36 artış yaşanmış olup bölge ihracatımız ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında bir artış gerçekleştirmiştir."

Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak bu yıl Fas, Venezuela, Sri Lanka, Moğolistan, Palau, Filipinler, Mali, Kenya ve Umman gibi ülkelere de ihracat yapıldığını belirtti.