Beşikdüzü Belediye Başkanı Erdem, mazbatasını aldı
CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem, mazbatasını aldı.
CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem, mazbatasını aldı.
Vakfıkebir Adliyesi'nde mazbatasını alan Erdem, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Beşikdüzü Belediyesi'ne geldi.
Erdem, görevi Beşikdüzü Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Karadeniz'den devraldı.
Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kıran ve partililer katıldı.
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