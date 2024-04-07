Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, iftar çadırında yemek dağıttı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kaya, Ortahisar Belediyesinin İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami avlusunda kurduğu iftar çadırını ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, ramazan ayının önemine işaret ederek, "Mübarek ramazan ayı insanların maneviyatlarını güçlendirdiği kadar yardımlaşma ve dayanışmanın önemini de hatırlatır." ifadesini kullandı.

Kaya, şunları kaydetti: