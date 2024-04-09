Akçaabat Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Akçaabat Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığındaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, kapalı oylamayla başkan vekilliklerine Uğur Cinemre ve Davut Gerigelmez, meclis asıl katip üyeliklerine Ayfer Başaran ve Hasan Yol, yedek katip üyeliklerine ise Salih Tarakçı ve Talat Çakmak seçildi.

Başkan Ekim, ilk toplantı ve bundan sonra yapılacak tüm toplantıların Akçaabat'a hayırlar getirmesini diledi.