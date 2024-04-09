Ortahisar Belediye Meclis Toplantısı ilk toplantısını yaptı

Ortahisar Belediyesi Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığındaki toplantıya, meclis üyelerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Mustafa Bak ile Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda partili katıldı.

Kaya, onurlu ve gururlu duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Bu onuru, bu gururu bizlere yaşatan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Belediye Meclisimize seçilen tüm arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum. Yeni dönemimiz ve ilk toplantımız ülkemize, şehrimize, milletimize ve bizlere hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, 2018'de milletvekili seçilerek Trabzon'u Meclis'te temsil ettiğini anımsatarak, "Kapısı ve gönlü açık bir anlayışla çalışacak ve parti ayrımı gözetmeden tüm hemşehrilerimin yanında olacağım. Adalet, liyakat ve ehliyeti esas alarak çok çalışacağız ve gönüllerde yer, Ortahisar'ımızda eserler bırakacağız. Yüce Allah kimseyi de bizleri de mahcup etmesin." dedi. Bu dönemin artık Trabzon'un raylı sistemlerle metro ile tanıştığı ve buluştuğu bir dönem olmasını istediklerini belirten Kaya, bunun için çalışacaklarını kaydetti.