Ortahisar Belediyesi Hentbol Takımı, Kadınlar Süper Lig'i hedefliyor

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda sezonu 1. sırada tamamlayan Ortahisar Belediyesi, Kadınlar Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Sezonu grubunda lider bitirdiği için A Grubu lideri Polatlı Belediyesi ile dörtlü final serisine kalmaya hak kazanan Ortahisar Belediyesi, 27-29 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek final serisinde mücadele edecek.

Son 3 sezonda iki lig yükselen takım, final serisini grubunda ilk iki sırada tamamlayarak Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'ine çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Sedat Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona başlarken iddialı bir kadro kurduklarını söyledi. Hedeflerine ulaşmayi hedeflediklerini kaydeden Yavuz, "3 yıl önce başladığımız bu yolda önce 3. lig, sonra 2. lig, şu an 1. lig ve nasipse süper lige çıkmak istiyoruz. Çalışmalarımızla o yönde ilerliyoruz. Sene başında süper lige çıkmak için bir kadro kurduk. Hedefimize de ulaştık sayılır." dedi. Yavuz, sezonu tek bir yenilgiyle lider tamamladıklarını vurgulayarak, "Bir sezonda yapabileceğimiz bütün hataları bir maçta yaptık ve o maçtan mağlubiyetle ayrıldık, bizim için üzücü oldu ama B grubunu lider bitirmeyi başardık, ilk hedefimize ulaştık." diye konuştu.

Takımın başına geldiğinde hedefi süper lig olarak belirlediklerini yineleyen Yavuz, şu değerlendirmede bulundu: "Takımımız çok iyi arkadaşlıklardan oluşuyor, en az gol yiyen takım bundan kaynaklı oldu. Çok iyi bir kadroya sahibiz hem en az gol yiyen hem en çok gol atan takımız. Gol kralı da hatta bizim takımımızdan Kübra kızımız. Gol kralı olarak bitirdi ligi, bundan dolayı da çok mutluyuz." Yavuz, süper lige çıkmaları halinde Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için mücadele vereceklerinin de altını çizerek, "Trabzon'un hedefinde her zaman Avrupa vardır, süper lige çıkarsak eğer önümüzdeki sezonu ilk dörtte bitirmek istiyoruz, umarım hedeflerimize ulaşarak devam ederiz. Hocalarıma ve sporcularımın hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.