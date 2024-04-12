İBB Başkanı İmamoğlu, memleketi Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla dün ailesiyle memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, Akçaabat ilçesinde akrabalarını ziyaret etti, ardından cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı da makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, daha güzel başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu belirten İmamoğlu, daha sonra Ortahisar Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.