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        İBB Başkanı İmamoğlu, memleketi Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:30
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        İBB Başkanı İmamoğlu, memleketi Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla dün ailesiyle memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, Akçaabat ilçesinde akrabalarını ziyaret etti, ardından cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı da makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, daha güzel başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

        Tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu belirten İmamoğlu, daha sonra Ortahisar Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

        İmamoğlu, kapısının hangi partiden seçilirse seçilsin herkese açık olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzon'un büyükşehrinden ilçesine, beldesine nerede olursa olsun herkese açık. Partiler araç, partiler hizmet için araç. Seçim geçti gitti, şimdi milletçe ayağa kalkma zamanı. Onun için birlikte çalışacağız. Ahmet Kaya başkanımla çalışacağız ama benim kapımı Akçaabat da çalsa başımın üstünde yeri var, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de çalsa başımın üstünde yeri var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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