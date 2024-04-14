Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, TSYD'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Doğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin en önemli basın meslek örgütlerinden olan ve spor medyasını bir çatı altında toplayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesile ile TSYD çatısı altında buluşan değerli yazar, muhabir, foto muhabiri ve kameraman arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."
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