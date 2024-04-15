Trabzon'da "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Trabzon'da "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Hafta dolayısıyla ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde Uzun Sokak'tan Atatürk Alanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş sonunda halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Yıldırım, gazetecilere, bugün başlattıkları turizm sezonunun yaklaşık 4 ay devam edeceğini söyledi. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirebilme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Geçen yıl güzel bir sezon yaşadık. Bu sezon daha da iyisi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Aziz Yıldırım, ilgili birimler ve sektör paydaşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını, bunun devam edeceğini belirterek, 22 Haziran itibarıyla Kültür Yolu Festivali'nin de başlayacağını, festival kapsamında Trabzon'da farklı aktiviteler gerçekleştirileceğini aktardı.