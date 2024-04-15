Trabzon'da "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği" programı başladı

Eğitimler, 21 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kurs sorumlusu Hemşire Dilek Kaptan'ın sertifika programını tanıtmasının ardından Sinop, Gaziantep ve Muğla ile Trabzon'dan katılan kursiyerlere teorik eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde düzenlenen açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Arslan ve kurum yöneticileri katıldı.

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