Büyükler Bahar Kupası Trabzon'da devam ediyor
Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bahar Kupası Türkiye Serisi Kategori 1, Trabzon'da sürüyor.
Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bahar Kupası Türkiye Serisi Kategori 1, Trabzon'da sürüyor.
Beşirli Tenis Kortları'nda dün başlayan müsabakalara, 12'si kadın 52 sporcu katılıyor.
Turnuvada kadınlar finali 18 Nisan, erkekler finali ise 19 Nisan'da sona erecek.
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