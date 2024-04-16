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        Büyükler Bahar Kupası Trabzon'da devam ediyor

        Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bahar Kupası Türkiye Serisi Kategori 1, Trabzon'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:15
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        Büyükler Bahar Kupası Trabzon'da devam ediyor
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        Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bahar Kupası Türkiye Serisi Kategori 1, Trabzon'da sürüyor.

        Beşirli Tenis Kortları'nda dün başlayan müsabakalara, 12'si kadın 52 sporcu katılıyor.

        Turnuvada kadınlar finali 18 Nisan, erkekler finali ise 19 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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