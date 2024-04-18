KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan influenza virisüne karşı uyarı:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Grip deyip geçmemek gerek. Hafif de olsa altta yatan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli önlemeleri zamanında alması gerekiyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, ilkbahar gelinceye kadar sonbahar ve kış aylarında en çok influenza vakalarıyla karşılaşıldığını söyledi.

Bahar aylarıyla nezle ile karşılaşılan durumların da arttığını dile getiren Yılmaz, astım ve KOAH vakalarında alevlenmelerin söz konusu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, influenzanın astım ve KOAH ataklarını da tetiklemesiyle solunum yolu enfeksiyonlarıyla daha çok karşılaşıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kovid sonrası grip vakalarımızda, yani bu seneki vakalarda klinik semptomlarda ateş, baş ve kas ağrısı bir hafta, on gün sürüyor. Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri 1, 2, 3 ay devam eden hastalarımız oluyor. Bunların sayısı oldukça yüksek. Başta semptom olarak azalıyor şikayetler, sonra tekrar yeni bir virüs enfeksiyonu gibi yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu şekilde görmediğimiz şu an için 3 mevsim, yazın da olursa 4 mevsim devam eden salgınla karşı karşıya kalacağız."

- "Hastalarımız gribal semptomları varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvursunlar" Kronik hastalığı olanların daha çok dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Kronik hastalığı olan hastalar, KOAH hastaları dediğimiz, kalp hastalıkları olanlar, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalar, bunlar grip ile mücadele için grip aşısı ile aşılanıyorlar. Artı grip oldukları zaman hafif de geçiriyorlar ama ağır geçirenler zaten bize hemen ulaşıyor. Gerekli müdahaleleri hemen yapıyoruz. Hafif geçirenler de belli bir süre sonra işte kalp hastalığının tetiklemesiyle veya KOAH'ının alevlenmesiyle ya da diyabetinin şeker regülasyonun bozulmasıyla bize başvuruyor. "