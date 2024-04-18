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        TTSO Başkanı Çelebi'den Trabzon'a direkt uçuş yapılan ülke sayısının artırılması talebi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Havalimanı'na direkt uçuş yapılan ülke sayısının artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:25
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        TTSO Başkanı Çelebi'den Trabzon'a direkt uçuş yapılan ülke sayısının artırılması talebi
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Havalimanı'na direkt uçuş yapılan ülke sayısının artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Havalimanı'na 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 13 artışla 7 bin 768 dış hat uçuşu gerçekleştirildiğini belirtti.

        Trabzon'a Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Ürdün, Almanya, Bahreyn, Katar, KKTC, Irak ve Azerbaycan'dan direkt uçuş yapıldığına dikkati çeken Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu sezon ülke sayısı ve uçuş sayısının artmasını bekliyoruz. THY, haziranın ilk haftası itibarıyla Cidde ve Riyad'dan karşılıklı 5 sefer konulacağını açıkladı. Ayrıca yine yabancı hava yolları ve ülkemizdeki özel hava yolu şirketlerinin de seferleri devam edecek. Trabzon'a ilgi ve yoğunluk her geçen gün artıyor. Biz de Trabzon Havalimanı'na direkt uçuş yapılan ülkelerin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Firmaların Trabzon'u tercih ettiğinin altını çizen Çelebi, "Firmalar, destinasyon olarak en uygun havalimanı Trabzon olduğu için tercihlerini Trabzon'dan yana kullanıyor. Buradan turistlerin bölgedeki diğer destinasyonlara transferi de daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

        Çelebi, yeni havalimanı inşa edilene kadar Trabzon Havalimanı'nın bir nebze olsun rahatlamasına imkan verecek dış hatlar terminali ek binası inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.

        Körfez ülkelerinden kente turist gelmesinin önemine işaret eden Çelebi, şunları kaydetti:

        "Büyük uğraşlar sonucunda bu seviyeye geldi ve ülkemizdeki birçok şehir de bu turizmden faydalanıyor. Bu turizm hareketine herkesin sahip çıkması gerekiyor. Amacımız ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Doğu Karadeniz ve Trabzon'a gelen misafirlerimizi yine en iyi şekilde ağırlamaktır. Bu anlamda iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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