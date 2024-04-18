İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Hacıosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım." dedi.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

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