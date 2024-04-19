Trabzon'da "Ekonomi Muhabirliği" konferansı düzenlenecek
Trabzon Üniversitesince, "Ekonomi Muhabirliği" konulu konferans organize edilecek.
Trabzon Üniversitesince, "Ekonomi Muhabirliği" konulu konferans organize edilecek.
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ile İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen konferansta, kıdemli gazeteci Vecdi Seviğ, köşe yazarı Alaattin Aktaş, prodüktör Ahmet Falih Akıcı, "ekonomi muhabirliği", "finansal okuryazarlık" ve "haber yazım teknikleri" başlıklarında sunum yapacak.
EMD Genel Başkanı Turgay Türker'in de katılacağı konferans, 22 Nisan Pazartesi günü 10.00'da Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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