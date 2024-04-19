Trabzon'da "Ekonomi Muhabirliği" konferansı düzenlenecek

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ile İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen konferansta, kıdemli gazeteci Vecdi Seviğ, köşe yazarı Alaattin Aktaş, prodüktör Ahmet Falih Akıcı, "ekonomi muhabirliği", "finansal okuryazarlık" ve "haber yazım teknikleri" başlıklarında sunum yapacak.

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