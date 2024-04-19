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        Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

        Trabzonspor Kulübü, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:17
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        Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama
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        Trabzonspor Kulübü, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, adı geçen futbolcu ile ilgili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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