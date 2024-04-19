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        Trabzon'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verildi

        Trabzon'da TRT tarafından düzenlenen, "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:02
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        Trabzon'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verildi
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        Trabzon'da TRT tarafından düzenlenen, "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

        Çaykara ilçesindeki Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda üç gün süren J4J Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitim programına katılan 65 öğrenciye, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı.

        Eğitimciler, öğrendikleri bilgiler ışığında kısa videolar çeken öğrencilerin içeriklerini izleyerek puanlama yaptı.

        Puanlama sonucunda, "Ora" ve "Uzungöl" adlı grupların hazırladığı videolar birinci seçildi.

        Öğrencilere ödül ve sertifikaları, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer ilgililer tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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