Trabzon'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verildi

Öğrencilere ödül ve sertifikaları, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Çaykara ilçesindeki Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda üç gün süren J4J Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitim programına katılan 65 öğrenciye, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı.

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