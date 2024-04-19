Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi daha yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı ilçelerde 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

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