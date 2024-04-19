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        Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı

        Trabzon'da haklarında 1 ay 20 gün ile 9 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:03
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        Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı
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        Trabzon'da haklarında 1 ay 20 gün ile 9 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı ilçelerde 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi daha yakalayarak adli makamlara teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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