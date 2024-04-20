Trabzon'da hafif raylı sistemde imzalar atılacak

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da ulaşım altyapısının güçlenmesi, vatandaşların daha hızlı ve konforlu ulaşım hizmetine erişiminin sağlanması amacıyla "Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi" hayata geçirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kısa sürede yapımına başlanılması hedeflenen proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında, 24 Nisan Çarşamba günü protokol imzalanacak.

Akçaabat ve Yomra ilçeleri arasındaki 31,9 kilometrelik güzergahta hayata geçirilecek raylı sistem hattında 56 istasyon oluşturulacak.

- "Tek yön kesitte 10 bin 99 yolcu kapasitesine ulaşacağı tahmin edilmektedir" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, Trabzon Büyükşehir Belediyesince 17 Mart 2022'de Bakanlığa sunulan raylı sistem hattı projesine, 27 Eylül 2022'de uygun görüş verildiğini söyledi. Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesince daha sonra söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devrinin talep edildiğini belirtti. Talebin kabul gördüğünü ifade eden Uraloğlu, 17 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile projenin Bakanlığa devredildiğini vurguladı.