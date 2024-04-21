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        Trabzon'da 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çocuk etkinliklerine 10 bin kişi katıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:06
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        Trabzon'da 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çocuk etkinliklerine 10 bin kişi katıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eşi Arzu Genç ile Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Genç, stantları ziyaret ederek, çocuklarla ve aileleriyle ilgilendi.

        Gün boyu süren, planetaryum, film gösterimi, mikroskop gözlemi, çocuk fitness, atölye etkinlikleri, VR gözlük etkinliği, robot yarışları, gözlem etkinliği, palyaço gösterisi, yüz boyama, su roketi etkinliği, ahşap oyunları ve sürpriz etkinliklere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin, Trabzon'un önemli bir değeri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arifesindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün çocuklara hediye ettiği bu bayramın kutlamalarını, çocuklarımızın mutlu olacağı, eğleneceği ve aynı zamanda da merak edeceği Bilim Merkezi'mizde başlattık. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

        Genç, Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle andığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Atatürk'ün de hedef koyduğu, ülkemizin geleceğine dair şu anda da şehrimizde teşekkül eden, çocuklarımızın büyük bir ilgiyle merakını giderme adına ziyaret ettiği Bilim Merkezi'mizin şehrimize kazandırılmasından ayrıca mutluyum. Burası şehrimizin önemli bir değeri. Özdemir Bayraktar'ı da bu vesileyle rahmetle anmak istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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