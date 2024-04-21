Trabzonspor yöneticileri, basketbol takımı ile yemekte bir araya geldi

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, düzenlenen etkinlikte basketbol takımı teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu tarafından basketbol takımının teknik heyetine ve sporcularına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek verildi.

Yemeğe; Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhun Eskici de katıldı. İl dışında bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise telefon bağlantısında oyuncuları tebrik ederek, bundan sonraki süreçte takıma başarı diledi.