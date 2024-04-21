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        Trabzon'da ormanda çalışırken uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı

        Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alanda çalışırken uçuruma yuvarlanan 77 yaşındaki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:42
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        Trabzon'da ormanda çalışırken uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alanda çalışırken uçuruma yuvarlanan 77 yaşındaki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Esiroğlu Mahallesi Yeniköy Küme Evleri mevkiinde bulunan ormanlık alanda çalışan C.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istedi.

        İtfaiye ekipleri, halatla kaldırma istasyonu kurarak, C.A'yı bulunduğu yerden sedye yardımı ile kurtardı.

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