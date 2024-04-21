Trabzon'da ormanda çalışırken uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı

Esiroğlu Mahallesi Yeniköy Küme Evleri mevkiinde bulunan ormanlık alanda çalışan C.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı.

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